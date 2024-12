زلزال عنيف يضرب أرخبيل فانواتو بالمحيط الهادي

أفاد شهود عيان بأن جثثا شوهدت في بورت فيلا عاصمة أرخبيل فانواتو بالمحيط الهادي بعد أن تسبب زلزال عنيف بقوة 7.3 درجات اليوم الثلاثاء في انهيار الجسور وأضرار جسيمة في المباني أحدها مبنى يضمّ السفارتين الأميركية والفرنسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية -عن أحد السكان المحليين يدعى مايكل طومسون- أن الطابق الأرضي للمبنى الذي يضم السفارتين الأميركية والفرنسية قد سحق تحت الطوابق العليا. كما أدى الزلزال إلى انهيار جسور، وتسبّب بانهيارات أرضية، بينما انقطعت الاتصالات في أنحاء واسعة من الأرخبيل.

A powerful 7.3 #Earthquake was registered about 20 kilometres from the coast of #Vanuatu's capital Port Vila.

Videos shared to social media show damage to the #US Embassy building with the first floor seemingly collapsed. The ground floor of #French embassy also collapsed, @AFP… pic.twitter.com/4IXX2oWspC

