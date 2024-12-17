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زلزال عنيف يضرب أرخبيل فانواتو بالمحيط الهادي

الطابق الأرضي للمبنى الذي يضم السفارتين الأميركية والفرنسية سحق تحت الطوابق المنهارة بسبب الزلزال (الفرنسية)
17/12/2024

أفاد شهود عيان بأن جثثا شوهدت في بورت فيلا عاصمة أرخبيل فانواتو بالمحيط الهادي بعد أن تسبب زلزال عنيف بقوة 7.3 درجات اليوم الثلاثاء في انهيار الجسور وأضرار جسيمة في المباني أحدها مبنى يضمّ السفارتين الأميركية والفرنسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية -عن أحد السكان المحليين يدعى مايكل طومسون- أن الطابق الأرضي للمبنى الذي يضم السفارتين الأميركية والفرنسية قد سحق تحت الطوابق العليا. كما أدى الزلزال إلى انهيار جسور، وتسبّب بانهيارات أرضية، بينما انقطعت الاتصالات في أنحاء واسعة من الأرخبيل.

وقال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادي إنه لم يعد هناك خطر حدوث أمواج مدّ عالية، كما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي في أراضي غوام وساموا التابعة للولايات المتحدة.

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وبحسب معهد الزلازل الأميركي، فإن مركز الزلزال يقع على عُمق 43 كيلومترا تحت سطح البحر وعلى بُعد 30 كيلومترا فقط إلى الغرب من العاصمة بورت فيلا.

المصدر : وكالات

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