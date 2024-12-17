خبير عسكري: جباليا تحولت إلى بؤرة استنزاف لجيش الاحتلال

قال الخبير العسكري العقيد حاتم الفلاحي إن قدرة المقاومة على تنفيذ عمليات في جباليا شمالي قطاع غزة الذي يتعرض لعملية إسرائيلية واسعة منذ 70 يوما، تعكس تحول هذه المنطقة إلى بؤرة استنزاف لجيش الاحتلال.

وفي تحليل للمشهد العسكري في القطاع، أكد الفلاحي أن الألوية الثلاثة الإسرائيلية التي تقاتل في جباليا تعتبر قوة كبيرة جدا على هذه المساحة الصغيرة ومع ذلك فإن المقاومة قادرة على التسلل والتحرك وتفخيخ المنازل.

ويمكن لهذه القوة الإسرائيلية تدمير منطقة جباليا بشكل كامل، لكنها عاجزة عن إنهاء وجود المقاومة التي صعّدت من عملياتها خلال الأيام الأخيرة وبطريقة تتطلب إعدادا مسبقا ودقيقا، برأي الفلاحي.

وبالنظر لقدرات المقاومة المحدودة في جباليا التي تعرضت لأكثر من عملية إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن تنفيذ عمليات تفخيخ في الوقت الراهن يعني أنها جزء من تجهيز مسبق لمسرح العمليات، كما يقول الخبير العسكري.

وفي وقت سابق اليوم، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها أجهزت على 3 جنود من مسافة صفر في اشتباك مع قوة إسرائيلية غرب معسكر جباليا شمالي القطاع.

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كما أعلنت القسام عن تدمير ناقلة جند، وتفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية قوامها 11 جنديا وسط مخيم جباليا، وقالت إنها أوقعت الجنود بين قتيل وجريح.