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القضاء يرفض إلغاء إدانة ترامب بقضية الممثلة الإباحية

A person holds New York Times newspapers, as they are being printed, following the announcement of the verdict on former U.S. President Donald Trump's criminal trial, over charges that he falsified business records to conceal money paid to silence adult film star Stormy Daniels in 2016, at the New York Times College Point Printing Plant in Queens, New York City, U.S. May 30, 2024. REUTERS/Stephani Spindel TPX IMAGES OF THE DAY
ترامب متهم بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي في القضية (رويترز)
17/12/2024

قالت كل من صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" إن القضاء الأميركي رفض الاثنين طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلغاء إدانته الجنائية في قضية الممثلة الإباحية بدعوى الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها.

وأفادت المصادر الإعلامية بأن القاضي المكلف بالقضية في نيويورك خوان ميرشان رفض إلغاء الإدانة بتهم تزوير محاسبي، بسبب دفع ترامب سرا أموالا لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها.

وذكرت هذه الوسائل الإعلامية أن القاضي رفض طلب محامي ترامب إلغاء حكم الإدانة الصادر بحق موكلهم في 30 مايو/أيار بعدما عللوا طلبهم بقرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو/تموز، واعترفت فيه بأن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.

وعلّل القاضي رفضه الاستئناف الذي قدمه محامو ترامب بأن الجرائم التي أدين موكلهم بارتكابها ليست نتيجة "أفعال رسمية".

epa07085389 Former adult actress Stephanie Clifford, known as Stormy Daniels, poses during the opening of the Venus Erotic Trade Fair in Berlin, Germany, 11 October 2018. Daniels, who allegedly had a sexual encounter in 2006 with US President Donald J. Trump, sued the president over a hush money agreement she signed before he ascended to the Oval Office. Venus Berlin is among the largest international erotic trade fairs, with more than 250 exhibitions from 40 countries and 30,000 visitors. EPA-EFE/KAMIL ZIHNIOGLU
ترامب متهم بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها (الأوروبية-أرشيف)

تزوير محاسبي

وبعد نقاشات استمرت 6 أسابيع، أدانت هيئة محلفين في 30 مايو/أيار الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي.

وجاء التزوير بهدف إخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية، حتى يتجنب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية عام 2016، التي تغلب في ختامها على منافسته الديمقراطية وقتها هيلاري كلينتون.

وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو/تموز الماضي، لكنه وافق على تأجيلها مرات عدة نزولا عند طلب محامي الدفاع.

واستأنف فريق الدفاع حُكم الإدانة قبل أن يقدم طلبا آخر للمحكمة بعد أن فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

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وفي طلبهم الجديد استشهد وكلاء الدفاع عن ترامب بوضعه كرئيس منتخب، معتبرين أن هذا الأمر يتعارض مع حُكم الإدانة الصادر بحقه.

وسعى القاضي للحصول على حجج من كلا الطرفين حول هذا الموضوع في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه لم يبتّ حتى الآن في هذا الاستئناف.

وبحسب النيابة العامة، فإن محاولة ترامب لإلغاء إدانته في هذه القضية "تتجاوز بكثير" الحصانة التي منحها الدستور للرئيس.

المصدر : رويترز

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