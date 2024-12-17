اغتيال قائد قوات الدفاع الكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي

أعلنت لجنة التحقيق الروسية مقتل الفريق إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي بانفجار وقع في العاصمة موسكو صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة في دراجة كهربائية كانت موجودة عند مدخل مبنى سكني في شارع ريازانسكي بروسبكت في موسكو صباح اليوم، مما أدى إلى مقتل كيريلوف ومساعده.

وأشار البيان إلى أن السلطات تجري تحقيقا لتحديد ملابسات الجريمة، مضيفا أنه تم فتح قضية جنائية في مقتل العسكريين.

ويبدأ شارع ريازانسكي بروسبكت الذي وقع فيه الانفجار على بعد نحو 7 كيلومترات جنوب شرق الكرملين. وذكرت وكالة تاس أن المحققين وخبراء الطب الشرعي كانوا يعملون في مكان الحادث مع موظفي خدمات الطوارئ الأخرى.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن العبوة الناسفة انفجرت لحظة خروج كيريلوف ومساعده من المبنى حوالي الساعة السادسة صباحا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر أمني قوله إن قوة الانفجار تراوحت، حسب البيانات الأولية، بين 100 و300 غرام من مادة "تي إن تي".

وشغل كيريلوف (54 عاما) منصبه منذ عام 2017، وأدرج اسمه في قوائم العقوبات الغربية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسميه روسيا "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

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وكان كيريلوف يعقد بانتظام إحاطات صحفية في وزارة الدفاع، تحدث فيها عن المشاريع التي جرى تطويرها في المختبرات البيولوجية التابعة للبنتاغون في أراضي أوكرانيا، لاستخدام الأسلحة البيولوجية ضد روسيا، وكذلك عن التهديدات الصادرة من أراضي أوكرانيا، باستخدام مواد كيميائية ومشعة "ما يعرف بالقنبلة النووية القذرة" ضد روسيا.