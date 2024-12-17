اعتقال مئات المحتالين النيجيريين والأجانب في العملات المشفرة بلاغوس

قالت وكالة مكافحة الفساد النيجيرية إنها ألقت القبض على 792 مشتبها بهم في مداهمة لمبنى يعتقد أنه مركز للمحتالين الذين يجذبون الضحايا بعروض رومانسية ثم يضغطون عليهم لتسليم أموال نقدية مقابل عملة مشفرة مزيفة.

وقال المتحدث باسم لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية ويلسون أووجارين إن المشتبه بهم، ومن بينهم 148 صينيا و40 مواطنا فلبينيا، اعتقلوا في العاشر من ديسمبر/كانون الأول في مبنى بيج ليف المكون من 7 طوابق في لاغوس، العاصمة التجارية لنيجيريا.

وأضاف أن المبنى الفاخر يضم مركز اتصال يستهدف في الغالب الضحايا من الأميركتين وأوروبا.

وقال أووجارين للصحفيين إن الموظفين هناك يتواصلون مع ضحاياهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة، بما في ذلك واتساب وإنستغرام، ويقومون بإغوائهم عبر الإنترنت أو تقديم فرص استثمارية مربحة لهم على ما يبدو.

بمجرد إدمان الضحايا، يتم الضغط عليهم لتحويل الأموال لمخططات العملة المشفرة المزيفة وغيرها من البرامج غير الموجودة.

وقال أووجارين "تم تجنيد شركاء نيجيريين من قبل زعماء عصابات أجانب للبحث عن الضحايا عبر الإنترنت من خلال التصيد الاحتيالي، مستهدفين في الغالب الأميركيين والكنديين والمكسيكيين والعديد من الأشخاص الآخرين من الدول الأوروبية".

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وقال "بمجرد أن يتمكن النيجيريون من كسب ثقة الضحايا المحتملين، سيتولى الأجانب المهمة الفعلية المتمثلة في الاحتيال على الضحايا".

وأوضح أووجارين أن اللجنة تتعاون مع شركاء دوليين، وستنظر في العلاقات المحتملة مع الجريمة المنظمة.

وأضاف أن عملاءها استولوا على أجهزة حاسوب وهواتف ومركبات خلال المداهمة.