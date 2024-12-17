إضراب متواصل في جنين والاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا بالضفة

تواصل الإضراب التجاري الشامل في جنين احتجاجا على استمرار العملية العسكرية لأجهزة أمن السلطة ضد مقاومين في المخيم، في حين اعتقل جيش الاحتلال 12 فلسطينيا خلال اقتحامه مناطق بالضفة الغربية.

وأوضحت مصادر فلسطينية استمرار الإضراب التجاري في جنين لليوم الرابع على التوالي، في أعقاب اشتباكات في المخيم بين قوات الأمن الفلسطيني ومقاومين، في حين نشرت منصات اليوم الثلاثاء مشاهد تظهر مواصلة الإضراب في جنين .

🌐 متابعة |إضراب تجاري شامل في جنين لليوم الرابع على التوالي احتجاجا لعملية السلطة في مخيم جنين وملاحقة المقاومة. pic.twitter.com/w9gUiBNPL9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 17, 2024

كما خرجت مظاهرة في طولكرم، دعما للمقاومة الفلسطينية وكتيبة جنين وللمطالبة بإنهاء العملية الأمنية التي تنفذها السلطة الفلسطينية ضد المقاومين في مخيم جنين.

مسيرة في مخيم طولكرم، دعماً لكتيبة جنين وللمطالبة بإنهاء عملية أمن السلطة في مخيم جنين. pic.twitter.com/Y0KQCIpgjy — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 16, 2024

وكانت فصائل فلسطينية قد نددت بما سمته السلطة عملية "حماية الوطن" التي أطلقتها وأسفرت عن مقتل يزيد جعايصة المطارد للاحتلال الإسرائيلي والقيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

إعلان

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، للجزيرة في وقت سابق، إن ما يحدث في جنين "حملة أمنية تستهدف الخارجين عن القانون".

وردا على ذلك، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المرداوي إن السردية التي تقدمها أجهزة الأمن الفلسطينية هي انتحار سياسي، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات "خارجة عن القانون وعن قاموس المقاومة الفلسطينية".

والسبت الماضي، أفادت مصادر للجزيرة بأن أجهزة الأمن الفلسطينية قتلت أحد قادة كتيبة جنين خلال اشتباكات مسلحة اندلعت في محيط المخيم، وسط حصار واسع تفرضه الأجهزة الأمنية على المخيم منذ أيام.

عمليات الاحتلال

وقد اعتقل الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينيا، بينهم طفلان وطالبة جامعية وأسرى سابقون، خلال اقتحامه مناطق بالضفة الغربية منذ مساء أمس الاثنين وحتى صباح اليوم.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، في بيان مشترك أن تلك الاعتقالات توزعت في بيت لحم والخليل (جنوب)، إضافة إلى نابلس (شمال)، ورام الله والقدس (وسط).

ورافقت عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، وفق البيان.

وأضافت الهيئتان أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة بلغ أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة، بما فيها القدس، دون غزة حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.

وقد واصل الاحتلال حملة اقتحاماته مساء أمس وفجر اليوم لمناطق عدة بالضفة، من بينها قلقيلية ونابلس، في حين ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين هاجموا مركبات فلسطينيين وحطموها عند مدخل قرية المزرعة القبلية شمال غرب رام الله.

وبموازاة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 813 فلسطينيا، وإصابة نحو 6450.