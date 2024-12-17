أمير قطر والرئيس التركي يبحثان المستجدات بغزة وسوريا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في أنقرة- العلاقات الإستراتيجية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وقال الديوان الأميري القطري إن المحادثات شملت أيضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصا الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى آخر التطورات في سوريا.

سمو الأمير المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، يبحثان العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك بالمجمع الرئاسي في مدينة أنقرة. #قطر #تركيا https://t.co/A0mDZ6AOmR pic.twitter.com/4drfVO3EQQ — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 17, 2024

من جهتها، قالت الرئاسة التركية إن الشيخ تميم وأردوغان بحثا قضايا إقليمية ودولية.

وأشارت إلى أن أردوغان شدد خلال اللقاء على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وبنيتها الموحدة.