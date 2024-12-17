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أمير قطر والرئيس التركي يبحثان المستجدات بغزة وسوريا

أمير قطر يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي في مدينة أنقرة
صورة نشرها الديوان الأميري القطري للمباحثات بين الشيخ تميم (يسار) وأردوغان
17/12/2024

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان -في أنقرة- العلاقات الإستراتيجية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وقال الديوان الأميري القطري إن المحادثات شملت أيضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصا الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى آخر التطورات في سوريا.

من جهتها، قالت الرئاسة التركية إن الشيخ تميم وأردوغان بحثا قضايا إقليمية ودولية.

وأشارت إلى أن أردوغان شدد خلال اللقاء على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وبنيتها الموحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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