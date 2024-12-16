فيلم للجزيرة 360 يفوز بجائزة أنهار في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان

حاز الفيلم التوثيقي "غزة.. صوت الحياة والموت" من الإنتاج الأصلي لمنصة الجزيرة 360 جائزة أنهار، في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان المقام في العاصمة الأردنية عمان.

ويسلط فيلم "غزة: صوت الحياة والموت"، على فكرة الصوت كعمل توثيقي من خلال تسليط الضوء على يوميات تقني الصوتيات محمد ياغي خلال حرب الإبادة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي يسجل كل الأصوات في قطاع غزة ويوثق الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال هناك.

ويكتسب الفيلم قوته بأنه أنتج خلال الحرب، وتمت عمليات المونتاج الخاصة به من داخل خيمة في أحد مخيمات اللجوء، حيث المخرج والمصور وفني الصوت، الذي هو شخصية الفيلم التي عبرها ينقل أصواتا لا تسمع من غزة بسبب المجازر التي يرتكبها الاحتلال باستمرار.

ويؤكد مسؤول قسم الإنتاج الأصلي بمنصة الجزيرة 360، عواد جمعة، أن فكرة الفيلم جاءت أثناء تصوير حلقة من برنامج "يوميات مقاتل" في غزة قبل الحرب، وأثناء التعامل مع مهندس الصوت استلهم فكرة توثيق قصة حياة مهندس الصوت الذي أكد أنه سجل كل الأصوات في غزة من صرخة المولود وحتى احتضار الموتى.

بدورها، أكدت منتجة الفيلم شدى سلهب أن الفيلم عبارة عن أيقونة سينمائية استطاعت تحويل الصوت إلى شاهد على مأساة ومحرقة إنسانية مُستمرة لأكثر من 14 شهرا، وأضافت بأن السينما عمل مقاوم، وأن الفيلم جزء من السردية الفلسطينية التي تغيرت في كل حقبة لتناسب طبيعة المرحلة.

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وقد شهد المهرجان عدة عروض للإنتاجات الأصلية في المنصة مثل حلقة من برنامج ضحايا وأبطال، وفيلم عيون غزة، بالإضافة للفيلم التوثيقي مستشفى الشفاء، والفيلم الحاصل على الذهبية غزة صوت الحياة والموت.

ويعد مهرجان كرامة أول مهرجان دولي لأفلام حقوق الإنسان يتم إنشاؤه في الأردن. منذ الإصدار الأول في عام 2010، ويعد كرامة لأفلام حقوق الإنسان مهرجانا سينمائيا دوليا مدته 9 أيام يقام في عمان بالأردن بشراكة عالمية تهدف إلى تعزيز الحوار والمشاركة في النقاش وبناء القدرات وإطلاق برامج عالية التأثير لمعالجة الموضوعات المؤكدة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا.

وخلال السنوات الـ11 الماضية من الكرامة، كان لدى المهرجان أكثر من 600 عرض فيلم من 66 دولة. تنوعت بين الفلم الوثائقي، والروائي الطويل، والروائي القصير، والرسوم المتحركة.