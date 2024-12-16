عاجل | الصفحة الرسمية للرئاسة السورية السابقة تنشر بيانا منسوبا للرئيس المخلوع بشار الأسد
16/12/2024-|آخر تحديث: 16/12/202404:49 م (بتوقيت مكة المكرمة)
- الصفحة الرسمية للرئاسة السورية السابقة تنشر بيانا منسوبا للرئيس المخلوع بشار الأسد
- البيان المنسوب للرئيس السوري المخلوع: لم أغادر الوطن بشكل مخطط له وبقيت في دمشق حتى صباح الأحد 8 ديسمبر
- البيان المنسوب للرئيس السوري المخلوع: انتقلت إلى اللاذقية بتنسيق مع الأصدقاء الروس لمتابعة الأعمال القتالية
- البيان المنسوب للرئيس السوري المخلوع: عند وصولي إلى قاعدة حميميم تبين سقوط كل المواقع العسكرية
- البيان المنسوب للرئيس السوري المخلوع: قاعدة حميميم تعرضت لهجوم بالمسيرات واضطررت للمغادرة باتجاه روسيا
المصدر : الجزيرة