صمود وعودة بعد 17 عاما من السجن في سوريا

عاد معاذ مرعب إلى منزله في طرابلس شمال لبنان بعد 17 عاما من السجن في سوريا، حيث تم اعتقال الصحفي السابق في أثناء مروره عبرها في رحلة من لبنان إلى العراق يوم 20 مايو/أيار 2007.

وتحدث مرعب (51 عاما) عن الأساليب المختلفة التي استخدمها المحققون لتعذيبه في السجون السورية.

وكان معاذ أبا لطفلين عند اعتقاله، ولم تكن عائلته تعرف إذا ما كان حيا أم ميتا، حتى سُمح له بزيارات من والدته وأخته، بينما لم تره زوجته وأطفاله قط.

وهو واحد من آلاف السجناء الذين خرجوا من معتقلات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد أن أطاحت فصائل المعارضة به يوم الأحد الثامن من ديسمبر/كانون الأول الحالي، مما أنهى 5 عقود من حكم عائلة الأسد.