شاهد.. سرايا القدس تقصف مقرا عسكريا إسرائيليا وسط جباليا

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، مشاهد من قصف مقاتليها بقذائف الهاون مقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وبدأت اللقطات بعملية رصد دقيقة لتمركز القوات والآليات الإسرائيلية قبل تنفيذ عملية وصفتها السرايا بأنها "استحكام مدفعي".

ووثقت المشاهد لحظة سقوط قذائف الهاون في منطقة حشود الاحتلال الإسرائيلي وقواته.

وسُمع صوت أحد مقاتلي السرايا وهو يقول "ولعت الدنيا ولعت"، في إشارة منه إلى نجاح عملية القصف وإصابة القوات والآليات الإسرائيلية.

وتصف وسائل الإعلام الإسرائيلية القتال في مخيم جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع بأنه "ضار وصعب"، في حين قدرت القناة 13 أن العملية البرية في شمال غزة ستستمر عدة أسابيع أخرى.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمال القطاع، بذريعة "منع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة من استعادة قوتها في المنطقة".

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

إعلان

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.