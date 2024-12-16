ترامب: تركيا ذكية وسيكون معها مفتاح الأحداث بسوريا

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم الاثنين أن تركيا هي "الطرف الفائز" في سوريا بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، معتبرا أن أنقرة سيكون معها "مفتاح الأحداث" في هذا البلد.

وقال ترامب للصحفيين -في مقر إقامته بولاية فلوريدا- "لا أحد يعرف النتيجة النهائية في سوريا، ولا من هو الطرف الفائز، لكن أعتقد أنه تركيا.. أنقرة سيكون معها المفتاح للأحداث" في هذا البلد.

وأضاف "تركيا استولت على سوريا بطريقة غير ودية دون سقوط الكثير من الأرواح"، مشيرا إلى أن سوريا "بها الكثير من الأمور التي لا تزال غير واضحة".

كما اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب أن تركيا "ذكية جدا" ورئيسها رجب طيب أردوغان "رجل ذكي جدا وقوي للغاية وأتفق معه جيدا ولقد بنى جيشا قويا للغاية".

وتعليقا على سقوط الأسد وفراره لموسكو، أكد ترامب أنه "لم يفكر في أن يطلب من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين التخلي" عن الرئيس المخلوع.

وأضاف "أستطيع القول إن (بشار) الأسد كان جزارا وقد شهدتم ما فعله بالأطفال".

وتعليقا على وجود قوات أميركية بسوريا في إطار ما تقول واشنطن إنها جهود لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قال ترامب "لا أريد أن يُقتل جنودنا في سوريا لكنني لا أعتقد أن هذا قد يحدث الآن".

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وأكد أنه في السابق كان لدى الولايات المتحدة 5 آلاف جندي على طول الحدود السورية وتقلص العدد ليصبح عددهم الآن 900 جندي.

يشار إلى أن تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، دعمت المعارضة السورية المسلحة التي أنهى توليها السلطة في دمشق حربا على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد استمرت 13 عاما.

وأعادت أنقرة فتح سفارتها في العاصمة السورية السبت الماضي بعد يومين من زيارة كل من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالن لدمشق.