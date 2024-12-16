بوتين: طموحات الناتو تتجاوز حدود منطقة مسؤولية الحلف التاريخية
عاجل | بوتين: طموحات النيتو تتجاوز نطاق منطقة مسؤولية الحلف التاريخية منذ فترة طويلة
عاجل | بوتين: سنتخلى عن قيودنا الطوعية بشأن نشر صواريخ نووية متوسطة وقصيرة المدى إذا بدأت واشنطن بنشر مثلها
عاجل | بوتين: طموحات النيتو تتجاوز حدود منطقة مسؤولية الحلف التاريخية منذ فترة طويلة
عاجل | بوتين: دول النيتو تزيد إنفاقها العسكري وتعزز وحداتها القتالية قرب حدود روسيا
عاجل | بوتين: روسيا لن تدع نفسها تنجر إلى سباق تسلح على حساب وضعها الاجتماعي والاقتصادي
عاجل | بوتين: سنواصل الحفاظ على إمكانات الترسانة النووية الاستراتيجية
عاجل | بوتين: نسبة الأسلحة الحديثة لدى القوات النووية الاستراتيجية الروسية وصلت إلى 95%
عاجل | بوتين: القوات الروسية تمسك بزمام المبادرة الاستراتيجية على طول خط الجبهة في أوكرانيا
عاجل | بوتين: إذا استمرت رغبة الولايات المتحدة في نشر أسلحتها بمناطق عدة فسنضطر لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمننا
عاجل | بوتين: الولايات المتحدة تواصل ضخ الأسلحة والمال للنظام الأوكراني غير الشرعي ما يشجع على تصعيد الصراع
عاجل | الرئيس الروسي: خطط الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى عالية الدقة تثير القلق
عاجل | الرئيس الروسي: الإدارة الأمريكية والغرب يحاولان فرض خسارة استراتيجية علينا ويزودان نظام كييف بالمال والسلاح
عاجل | الرئيس الروسي: عدد القوات الأمريكية في أوروبا يتجاوز 100 ألف
عاجل | الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: القوات الروسية سيطرت خلال العام الجاري على 189 بلدة