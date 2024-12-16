بوتين: طموحات الناتو تتجاوز حدود منطقة مسؤولية الحلف التاريخية

عاجل | بوتين: طموحات النيتو تتجاوز نطاق منطقة مسؤولية الحلف التاريخية منذ فترة طويلة

عاجل | بوتين: سنتخلى عن قيودنا الطوعية بشأن نشر صواريخ نووية متوسطة وقصيرة المدى إذا بدأت واشنطن بنشر مثلها

عاجل | بوتين: طموحات النيتو تتجاوز حدود منطقة مسؤولية الحلف التاريخية منذ فترة طويلة

عاجل | بوتين: دول النيتو تزيد إنفاقها العسكري وتعزز وحداتها القتالية قرب حدود روسيا

عاجل | بوتين: روسيا لن تدع نفسها تنجر إلى سباق تسلح على حساب وضعها الاجتماعي والاقتصادي

عاجل | بوتين: سنواصل الحفاظ على إمكانات الترسانة النووية الاستراتيجية

عاجل | بوتين: نسبة الأسلحة الحديثة لدى القوات النووية الاستراتيجية الروسية وصلت إلى 95%

عاجل | بوتين: القوات الروسية تمسك بزمام المبادرة الاستراتيجية على طول خط الجبهة في أوكرانيا

عاجل | بوتين: إذا استمرت رغبة الولايات المتحدة في نشر أسلحتها بمناطق عدة فسنضطر لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمننا

عاجل | بوتين: الولايات المتحدة تواصل ضخ الأسلحة والمال للنظام الأوكراني غير الشرعي ما يشجع على تصعيد الصراع

عاجل | الرئيس الروسي: خطط الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى عالية الدقة تثير القلق

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عاجل | الرئيس الروسي: الإدارة الأمريكية والغرب يحاولان فرض خسارة استراتيجية علينا ويزودان نظام كييف بالمال والسلاح

عاجل | الرئيس الروسي: عدد القوات الأمريكية في أوروبا يتجاوز 100 ألف

عاجل | الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: القوات الروسية سيطرت خلال العام الجاري على 189 بلدة