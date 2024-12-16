بوتين: طموحات الناتو تتجاوز حدود منطقته التاريخية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن طموحات حلف شمال الأطلسي (ناتو) تتجاوز نطاق منطقة مسؤولية الحلف التاريخية منذ فترة طويلة، وإن الحلف يزيد إنفاقه العسكري ويعزز وحداته القتالية قرب حدود روسيا.

وأضاف بوتين أن روسيا ستواصل الحفاظ على الترسانة النووية الإستراتيجية، لكنها لن تدع نفسها تنجر إلى سباق تسلح على حساب وضعها الاجتماعي والاقتصادي.

من ناحية أخرى، أكد بوتين أن روسيا ستتخلى عن برنامج قيودها الطوعية بشأن نشر صواريخ نووية متوسطة وقصيرة المدى إذا بدأت واشنطن بنشر مثلها.

وقال إنه إذا استمرت رغبة الولايات المتحدة في نشر أسلحتها بمناطق عدة فسيضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمن روسيا، مضيفا أن خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة المدى عالية الدقة تثير القلق.

وأكد بوتين أن روسيا سترد بشكل شامل إن نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وآسيا، مشيرا إلى أن نسبة الأسلحة الحديثة لدى القوات النووية الإستراتيجية الروسية وصلت إلى 95%.

محاولات الغرب

وأشار بوتين إلى أن عدد القوات الأميركية في أوروبا يتجاوز 100 ألف، كما قال إن هناك تحالفات عسكرية سياسية جديدة يتم تشكيلها في العالم بتحريض من الولايات المتحدة، وإن هناك احتمالات كبيرة لاندلاع صراعات في عدد من مناطق العالم.

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وعن الحرب مع أوكرانيا، قال بوتين إن الإدارة الأميركية والغرب يحاولان فرض خسارة إستراتيجية على روسيا ويزودان نظام كييف بالمال والسلاح، لكن القوات الروسية تمسك بزمام المبادرة الإستراتيجية على طول خط الجبهة في أوكرانيا.

وقال بوتين إن الولايات المتحدة تواصل ضخ الأسلحة والمال "للنظام الأوكراني غير الشرعي"، مما يشجع على تصعيد الصراع.

وأشار إلى أن القوات الروسية سيطرت خلال العام الجاري على 189 بلدة، كما قال إن عدد القوات المسلحة الروسية ارتفع ليصل إلى 1.5 مليون جندي.