الاحتلال يهدم 17 منشأة فلسطينية بالقدس

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 17 منشأة فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وقالت محافظة القدس، في بيان، إن عمليات الهدم نفذتها آليات الاحتلال في بلدتي عناتا شمالي المدينة وسلوان جنوبي المسجد الأقصى، وطالت "17 منشأة مقدسية، منها 6 منازل في بلدة عناتا و11 منزلا ومخزنا في بلدة سلوان وتحديدا حي البستان".

وأضافت أن هدم المنازل نتج عنه تهجير العشرات من سكانها.

من جهته، قال الناطق باسم المحافظة معروف الرفاعي، في تصريحات على صفحة المحافظة بموقع فسيبوك، إن الهدم في بلدة عناتا استهدف تجمعا بدويا بعيدا عن سلطة بلدية الاحتلال في القدس.

نفذت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، 9 عمليات هدم في حي البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، شملت منازل مأهولة بالسكان، بالإضافة إلى موقف ومخزن. ويتعرض حي البستان في مدينة القدس، بالإضافة إلى أحياء أخرى، لعمليات هدم ومصادرة لمنازل المواطنين، ويبلغ عدد… pic.twitter.com/02LudZpT6k — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) December 16, 2024

وأشار إلى أن عمليات الهدم التي جرت اليوم تضاف إلى 404 عمليات هدم في القدس منذ تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بالتزامن مع بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى 7 آلاف إخطار هدم.

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ولفت إلى صدور 32 ألف إخطار هدم لمنشآت في القدس منذ احتلال المدينة عام 1967، سيتضرر في حال تنفيذها نحو 150 ألف مواطن.

في سياق آخر، قالت المحافظة إن 176 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم "بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأشارت إلى نشر جماعات الهيكل صورة معدّلة تُظهر الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى مرفقة بعبارة "بناء الهيكل أقرب من أي وقت مضى".