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السلطات ترجح مقتل مئات أو آلاف بإعصار أرخبيل مايوت

ثلث سكان مايوت المقدّر عددهم بـ320 ألف نسمة يقيمون في مساكن هشة (الفرنسية)
16/12/2024-|آخر تحديث: 16/12/202402:51 م (بتوقيت مكة المكرمة)

رجحت سلطات أرخبيل مايوت في المحيط الهندي -أمس الأحد- مقتل "مئات" أو حتى "بضعة آلاف" من السكان جراء الإعصار شيدو، الذي دمر السبت قسما كبيرا من المقاطعة الفرنسية الأفقر التي بدأت في تلقي المساعدات.

وذكر الحاكم المحلي فرانسوا زافييه بيوفيل لقناة مايوت لابريميير التلفزيونية: "أعتقد بكل تأكيد أنه سيكون هناك عدة مئات (من القتلى)، وربما سنصل إلى ألف، أو حتى بضعة آلاف"، بعد أن دمر الإعصار إلى حد كبير الأحياء الفقيرة التي يعيش فيها نحو ثلث السكان.

وأضاف أنه سيكون "من الصعب للغاية الوصول إلى حصيلة نهائية"، نظرا إلى أن معظم السكان مسلمون ويدفنون موتاهم تقليديا في غضون يوم من وفاتهم.

الإعصار شيدو دمر منازل الصفيح التي يعيش فيها عديد من سكان الأرخبيل (الفرنسية)

كما قالت وزارة الداخلية الفرنسية عند سؤالها عن مقتل عدة آلاف إنه "سيكون من الصعب معرفة مصير جميع الضحايا"، مؤكدة أنه من غير الممكن تحديد الرقم في هذه المرحلة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن الإعصار (شيدو) اجتاح مايوت الليلة الماضية مصحوبا بريح بلغت سرعتها أكثر من 220 كيلومترا في الساعة، وألحق أضرارا بمساكن مؤقتة وبمبان حكومية ومستشفى، مشيرة إلى أن الإعصار هو الأعنف الذي يجتاح الأرخبيل منذ أكثر من 90 عاما.

الإعصار كان الأعنف الذي يضرب الأرخبيل منذ 90 عاما (الفرنسية)

وكان مصدر أمني أفاد أمس الأحد بمقتل 14 شخصا في حصيلة أولية لضحايا الإعصار الاستوائي. كما ذكر عبد الواحد سومايلا رئيس بلدية مامودزو (كبرى مدن الأرخبيل) أن أضرار الإعصار "طالت المستشفى والمدارس، ودمّرت منازل بالكامل، ولم يسلم شيء".

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ويقيم ثلث سكان مايوت المقدّر عددهم بـ320 ألف نسمة في مساكن هشة، وما زالوا معزولين في منازلهم ومحرومين من المياه والكهرباء، وتسبب الإعصار في اقتلاع أعمدة كهرباء وأشجار وأسقف منازل.

سفينة ركاب جنحت إلى الشاطئ نتيجة الإعصار شيدو  (الفرنسية)

وأظهر مقطع فيديو مصور من الجو شاركته قوات الدرك الفرنسية حطام مئات المنازل المؤقتة متناثرا فوق تلال إحدى جزر مايوت التي تعد بؤرة للمهاجرين غير القانونيين من دولة جزر القمر القريبة.

وحسب وزارة الداخلية الفرنسية، فإن أكثر من 100 ألف من المهاجرين غير الموثقين يعيشون في مايوت.

الإعصار شيدو تسبب في سقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء وإغلاق الطرق في الأرخبيل (رويترز)

وتبعد مايوت نحو 8 آلاف كيلومتر عن باريس وهي مسافة تستغرق 4 أيام عبر البحر، والأرخبيل أفقر كثيرا من بقية فرنسا ويعاني من عنف العصابات والاضطرابات الاجتماعية منذ عقود. في حين يعيش نحو 77% من سكان مايوت تحت خط الفقر.

ومن المرتقب إيفاد 160 عنصرا من الأمن المدني وخدمة الإسعاف والإطفاء من فرنسا إلى مايوت لمؤازرة العناصر المتمركزة فيها منذ الجمعة والمقدّر عددهم بـ110.

خريطة لأرخبيل مايوت Mayotte الفرنسي
أرخبيل مايوت الفرنسي يبعد نحو 500 كيلومتر عن موزمبيق (الجزيرة)

واتّجه الإعصار شيدو صباح الأحد إلى شمال موزمبيق، التي تبعد نحو 500 كيلومتر عن الأرخبيل، ولم تسجّل سوى أضرار بسيطة في جزر القمر المجاورة من دون سقوط أيّ ضحايا.

المصدر : وكالات

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