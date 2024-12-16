الأول منذ 15 يوما.. قصف أميركي بريطاني يستهدف الحديدة باليمن

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، إن قصفا أميركيا بريطانيا جديدا استهدف محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن، بعد توقف قرابة نصف شهر.

وأفادت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، بأن العدوان الأميركي البريطاني استهدف مديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف، في حين لم يصدر تعليق فوري من واشنطن ولندن بهذا الخصوص.

ويأتي القصف بعد توقف الغارات الأميركية البريطانية في اليمن منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

وتضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

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ومع تدخل واشنطن ولندن في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.