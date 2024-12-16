استشهاد خالد نبهان صاحب مقولة "روح الروح"

استشهد اليوم الاثنين المواطن الفلسطيني خالد نبهان صاحب مقولة "روح الروح" الشهيرة، وذلك إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واشتهر نبهان بمقولة "روح الروح" التي وجهها لحفيدته ريم خلال توديعها بعدما قتلها الجيش الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للجد نبهان وهو يحمل جثمان حفيدته ويلاطفها بكلمات حنونة من قبيل "روح الروح"، ويحتضنها في لحظات الوداع الأخير.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.