إطلاق صاروخ يمني باتجاه تل أبيب وإصابة 5 أشخاص

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن وتفعيل صفارات الإنذار بمناطق بينها تل أبيب، فيما أصيب 5 أشخاص أثناء التدافع للملاجئ.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "تم تفعيل إنذارات في وسط البلاد نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن".

وأوضح أنه "تم اعتراض الصاروخ قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي"، وقال الجيش إنه "تم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا من عملية الاعتراض".

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المواقع بوسط إسرائيل، بما فيها منطقة تل أبيب الكبرى.

وقد أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 5 أشخاص بجروح أثناء توجههم إلى الملاجئ في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من سقوط صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار بن غوريون.

وصباحا، قال الجيش الإسرائيلي إن "سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية في منطقة البحر المتوسط اعترضت مسيرة معادية أُطلقت من اليمن، قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية".

استعدادات مكثفة

من جانبها نقلت ‏إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، أن هناك استعدادات مكثفة لتوجيه ضربات وصفتها بالقاضية على جماعة أنصار الله في اليمن.

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الحوثيين في اليمن أطلقوا منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني 5 صواريخ باليستية و5 طائرات مسيرة على إسرائيل".

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي، والمحيط الهندي، وينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.