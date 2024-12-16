أكراد سوريا: ندعو لوقف القتال ومستعدون للتعاون مع السلطات الجديدة

دعت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق في شمال شرق سوريا لوقف العمليات العسكرية في كامل البلاد، وأبدت استعدادا للتعاون مع السلطات الجديدة في دمشق.

وخلال مؤتمر صحفي -الاثنين- في الرقة، دعا رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية حسين عثمان إلى "وقف العمليات العسكرية في كامل الأراضي السورية للبدء بحوار وطني شامل وبنَّاء"، بعد أكثر من أسبوع من إطاحة الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بنظام بشار الأسد.

وأكّدت الإدارة الذاتية الكردية "أنَّ الثروات والموارد الاقتصادية يجب أن يتم توزيعها بشكل عادل بين كل المناطق السورية، باعتبارها ملكا لجميع أبناء الشعب السوري".

ودعت إلى "عقد اجتماع طارئ تشارك فيه القوى السياسية السورية في دمشق لتوحيد الرؤى بشأن المرحلة الانتقالية".

واعتبرت أن "سياسة الإقصاء والتهميش التي دمرت سوريا يجب أن تنتهي وأن يشارك جميع القوى السياسية في بناء سوريا الجديدة بما فيها الفترة الانتقالية".