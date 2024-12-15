وفد قطري يصل دمشق لإكمال إجراءات افتتاح السفارة

وصل وفد دبلوماسي قطري، اليوم الأحد، إلى سوريا لإكمال إجراءات افتتاح السفارة القطرية في دمشق.

وجدد الوفد، خلال لقاءاته مع حكومة تصريف الأعمال السورية، التزام قطر الكامل بدعم الشعب السوري. كما ناقش مع الجانب السوري سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إن الوفد جدد خلال لقاءاته مع حكومة تصريف الأعمال السورية "التزام الدوحة بدعم الشعب السوري لتحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والتنمية والازدهار بعد نجاح الثورة".

والأربعاء الماضي، أكدت الدوحة أنها ستعيد افتتاح سفارتها في دمشق قريبا بعد إكمال الترتيبات اللازمة، بعد إغلاقها نحو 13 عاما.

كما أكدت موقفها الثابت من دعم خيارات الشعب السوري، داعية جميع الأطراف في سوريا إلى ضرورة العمل معا للحفاظ على وحدة التراب السوري.

وقالت قطر إن الشعب السوري أمام فرصة لتحقيق طموحاته ولتأسيس وطن شامل لجميع أبنائه، وشددت على أنه يجب ألا تملى تصورات من الخارج على الشعب السوري.