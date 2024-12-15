لندن تجري "اتصالات دبلوماسية" مع هيئة تحرير الشام السورية

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأحد، إن بلاده أجرت اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام، التي قادت هجوم فصائل المعارضة الذي أطاح بالرئيس بشار الأسد في سوريا قبل أسبوع.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أن بلاده أجرت اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام.

وقال الوزير البريطاني، في تصريحات صحفية، إن "هيئة تحرير الشام لا تزال منظمة محظورة، لكن يمكننا إجراء اتصالات دبلوماسية، وبالتالي لدينا اتصالات دبلوماسية مثلما تتوقعون". مضيفا أن الاتصالات "تهدف خصوصا لضمان إنشاء حكومة تمثيلية، وتأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا"، على حد قوله.

واستطرد لامي "باستخدام جميع القنوات المتاحة لدينا، وهي القنوات الدبلوماسية وبالطبع قنوات المخابرات، نسعى للتعامل مع هيئة تحرير الشام حيثما يتعين علينا ذلك".

مساعدات بريطانية

في الوقت نفسه، أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة سوريا.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، يحتاج ملايين السوريين إلى مساعدات إنسانية بعد "حرب أهلية" دامت 13 عاما، دمرت خلالها جانبا كبيرا من البنية التحتية وشردت الملايين، ويعود حاليا بعض اللاجئين من دول مجاورة.

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وقالت بريطانيا، في بيان، إن 30 مليون جنيه إسترليني ستوفر "مساعدة فورية لأكثر من مليون شخص، تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والحماية".

وستدعم هذه الأموال، التي ستوزع في الغالب من خلال قنوات الأمم المتحدة، "الاحتياجات الناشئة، بما في ذلك إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات والمدارس".

ومن المقرر تخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان، و10 ملايين أخرى إلى الأردن عبر البرنامج نفسه، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن "سقوط نظام الأسد المرعب يوفر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل للشعب السوري. ونحن ملتزمون بدعم الشعب السوري وهو يرسم مسارا جديدا".