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عشرات الغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية في سوريا

This picture shows a bombed hangar a day after the Israeli military hit weapons depots near the Mazzeh military airport, outside Damascus, on December 9, 2024. - A Syria war monitor said on December 9, that overnight Israeli strikes targeted military positions and depots in several parts of the country, after Islamist-led rebels ousted president Bashar al-Assad. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)
إسرائيل قصفت العديد من المواقع العسكرية السورية بحجة عدم وقوع أسلحة في يد المعارضة المسلحة (الفرنسية)
15/12/2024-|آخر تحديث: 15/12/202408:47 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام سورية بأن إسرائيل شنت 61 غارة استهدفت مواقع عسكرية في عدة مناطق بمحيط العاصمة دمشق في أقل من 5 ساعات الليلة الماضية.

وذكر المصدر ذاته أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على مواقع لقوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في منطقة تل منين، وبلدة حفير شمال العاصمة دمشق كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقعا للدفاع الجوي في بلدة محجة بريف درعا الشرقي وقصفت مستودعات الفرقة 18 في ريف حمص الشرقي".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل تصعيده العنيف على الأراضي السورية، مستهدفا خصوصا "مستودعات صواريخ بالستية داخل الجبال"، مشيرا إلى ارتفاع عدد الهجمات الإسرائيلية إلى 446 غارة منذ التاسع من الشهر الجاري طالت 13 محافظة سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري.

يشار إلى أن الغارات الإسرائيلية طالت كل المطارات السورية وعشرات المواقع العسكرية في كافة الأراضي السورية.

المصدر : وكالات

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