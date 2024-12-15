عشرات الغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية بأن إسرائيل شنت 61 غارة استهدفت مواقع عسكرية في عدة مناطق بمحيط العاصمة دمشق في أقل من 5 ساعات الليلة الماضية.

وذكر المصدر ذاته أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على مواقع لقوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في منطقة تل منين، وبلدة حفير شمال العاصمة دمشق كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقعا للدفاع الجوي في بلدة محجة بريف درعا الشرقي وقصفت مستودعات الفرقة 18 في ريف حمص الشرقي".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل تصعيده العنيف على الأراضي السورية، مستهدفا خصوصا "مستودعات صواريخ بالستية داخل الجبال"، مشيرا إلى ارتفاع عدد الهجمات الإسرائيلية إلى 446 غارة منذ التاسع من الشهر الجاري طالت 13 محافظة سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري.

يشار إلى أن الغارات الإسرائيلية طالت كل المطارات السورية وعشرات المواقع العسكرية في كافة الأراضي السورية.