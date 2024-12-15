14 شهيدا وعشرات المصابين في غارات إسرائيلية على غزة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة أكثر من 30 آخرين في غارات إسرائيلية متفرقة على مدينة غزة، وذلك في اليوم 436 من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقال المراسل إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بشارع النفق وسط مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين فيما استشهد 3 آخرون في غارة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وفيما نقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى المعمداني تتواصل عمليات البحث عن مفقودين.

وقال المراسل إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، أدت إلى استشهاد عدة أشخاص وإصابة آخرين.

كما أكد أن قصفا جديدا استهدف خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة، أدى إلى إصابة 8 أشخاص أحدهم حالته خطيرة.

إصابات بينها أطفال في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة العطل بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة pic.twitter.com/B6nYyqBo3W — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) December 14, 2024

عشرات الشهداء

واستشهد يوم أمس السبت 47 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، 26 منهم وسط القطاع وجنوبه.

وقد استُشهد رئيس بلدية دير البلح الدكتور دياب علي الجرو، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مبنى البلدية وسط قطاع غزة، كما استُشهد 11 آخرون في الغارة ذاتها.

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وقال مكتب الإعلام الحكومي إن اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي لرئيس بلدية دير البلح، جريمة حرب تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والانفلات ومضاعفة الأزمة الإنسانية.

وفي السياق ذاته، أنذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بإخلاء منطقتي القرارة ووادي السلقا جنوبي قطاع غزة، بما في ذلك أماكن صنفها سابقا "آمنة" تمهيدا لقصفها.

دمار واسع

وقال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش إن قطاع غزة في حالة دمار شامل ويواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأضاف في مقابلة مع الجزيرة أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إعدام الحياة في القطاع، وأن 70% من الشهداء في القطاع من النساء والأطفال، ودعا إلى عمل ممر بين مستشفيي العودة وكمال عدوان من أجل تيسير نقل المصابين.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.