شهداء وجرحى باقتحام مدرسة شمال غزة والقسام تقنص جنديا للاحتلال

ذكر مراسل الجزيرة أن أكثر من 15 شهيدا وعدد من المصابين سقطوا خلال اقتحام قوات الاحتلال مدرسة خليل عويضة في عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة، بعد محاصرتها فجر اليوم الأحد، واعتقلت الشباب الموجودين فيها.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الرجال في المدرسة وأجبرت النساء والأطفال على النزوح قسرا.

على الجانب الآخر، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 19 فلسطينيا منذ الليلة الماضية جراء غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع.

كما استشهد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية وأطلقت الرصاص من الدبابات على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة رفح.

واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية مراكب الصيادين في بحر مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

عمليات المقاومة

ميدانيا، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في محور التوغل شرق مدينة جباليا البلد شمال القطاع.

وفي سياق متصل، قالت قوات الشهيد عمر القاسم إنها استهدفت "تجمعات قوات العدو الصهيوني المتمركزة في محيط مبنى الترخيص في حي الجنينة شرق مدينة رفح بقذائف الهاون".

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على الجانب الآخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عملياته المتواصلة في منطقة جباليا منذ 70 يوما أسفرت عن مقتل 35 جنديا إسرائيليا خلال هذه المدة.