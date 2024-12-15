عشرات الشهداء والجرحى بغزة والقسام تقنص جنديا للاحتلال

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 39 فلسطينيا وإصابة عدد آخر في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، حيث استشهد معظمهم خلال اقتحام قوات الاحتلال مدرسة خليل عويضة في عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة، بعد محاصرتها فجر اليوم واعتقالها الشباب الموجودين فيها.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط أكثر من 15 شهيدا في اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدرسة خليل عويضة في عزبة بيت حانون شمال القطاع . وأضاف المراسل أن جيش الاحتلال اعتقل الرجال وأجبر النساء والأطفال على النزوح قسرا من المدرسة تحت تهديد السلاح.

وفي جنوب القطاع أفاد المراسل باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على خربة العدس شمالي مدينة رفح. كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على حي الأمل غربي مدينة خان يونس.

على الجانب الآخر، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 19 فلسطينيا منذ الليلة الماضية جراء غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع.

وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية وأطلقت الرصاص من الدبابات على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة رفح.

واستهدفت زوارق الاحتلال الحربية مراكب الصيادين في بحر مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

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عمليات المقاومة

ميدانيا، أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في محور التوغل شرق مدينة جباليا البلد شمال القطاع.

وفي سياق متصل، قالت قوات الشهيد عمر القاسم إنها استهدفت "تجمعات قوات العدو الصهيوني المتمركزة في محيط مبنى الترخيص في حي الجنينة شرق مدينة رفح بقذائف الهاون".

على الجانب الآخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عملياته المتواصلة في منطقة جباليا منذ 70 يوما أسفرت عن مقتل 35 جنديا إسرائيليا خلال هذه المدة.