استشهاد مصور الجزيرة أحمد اللوح في غزة

استشهد مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف موقع الدفاع المدني بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة من دير البلح إن 5 من عناصر الدفاع المدني استشهدوا في القصف ذاته على مخيم النصيرات.

من جهته، أكد مستشفى العودة في بيان استشهاد مصور الجزيرة بالقصف الذي استهدف نقطة تابعة لجهاز الدفاع المدني بمنطقة السوق في مخيم النصيرات.

وفي أول تعليق له، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه يطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف جرائم قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين. واضاف أن عدد الصحفيين الشهداء ارتفع إلى 195 بعد استشهاد الزميل أحمد اللوح.

عاجل | اســـتشهاد الصحفي أحمد اللوح بقصف الاحتلال نقطة للدفاع المدني بالسوق الجديد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/xEjFst2N2w — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 15, 2024

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، يستهدف الاحتلال طواقم الجزيرة، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، استشهد الصحفي حمزة الدحدوح (نجل الزميل وائل الدحدوح) في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد بقصف إسرائيلي مصوِّر الجزيرة سامر أبو دقة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في خان يونس. وفي فبراير/شباط الماضي، أصيب بقصف إسرائيلي مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر والمصور أحمد مطر في منطقة ميراج شمال مدينة رفح.