استشهاد مصور الجزيرة أحمد اللوح في غزة

استشهد مصور قناة الجزيرة أحمد اللوح، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف موقع الدفاع المدني أثناء تغطيته مهمة إنسانية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة من دير البلح إن 5 من عناصر الدفاع المدني استشهدوا في القصف ذاته على مخيم النصيرات.

من جهته، أكد مستشفى العودة في بيان استشهاد مصور الجزيرة بالقصف الذي استهدف نقطة تابعة لجهاز الدفاع المدني بمنطقة السوق في مخيم النصيرات.

وكان الزميل أحمد اللوح يعمل على تغطية مجمل أحداث وتطورات القصف الإسرائيلي على مخيمات وسط قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع،

كما تعرض منزل الزميل في حي الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات لغارة إسرائيلية أدت لتدميره بشكل كامل.

وتعليقا على اغتيال الزميل أحمد اللوح، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه يطالب المجتمع الدولي بالضغط لوقف جرائم قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد الصحفيين الشهداء ارتفع إلى 195 بعد استشهاد الزميل أحمد اللوح.

عاجل | اســـتشهاد الصحفي أحمد اللوح بقصف الاحتلال نقطة للدفاع المدني بالسوق الجديد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/xEjFst2N2w — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 15, 2024

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من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن اغتيال اللوح "هو جريمة حرب ويأتي ضمن عمليات الاستهداف الممنهج للصحفيين في قطاع غزة ويهدف إلى ثنيهم عن أداء دورهم في كشف جرائم وفظائع الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا".

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، يستهدف الاحتلال طواقم الجزيرة، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، استشهد الصحفي حمزة الدحدوح (نجل الزميل وائل الدحدوح) في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد بقصف إسرائيلي مصوِّر الجزيرة سامر أبو دقة في ديسمبر/كانون الأول الماضي في خان يونس. وفي فبراير/شباط الماضي، أصيب بقصف إسرائيلي مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر والمصور أحمد مطر في منطقة ميراج شمال مدينة رفح.