إسرائيل تصعد بالضفة وتنشر منظومات تكنولوجية بمداخل المستوطنات

يستعد الجيش الإسرائيلي لنشر منظومات تكنولوجية في الضفة الغربية، وسط تقديرات بتحولها إلى ساحة قتال رئيسية، بينما تجددت الاقتحامات والاعتقالات في عدة مدن وبلدات فلسطينية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إن الجيش بدأ مؤخرا التزود بمنظومات تكنولوجية لنشرها بالضفة، مشيرة إلى أن الجيش سينشر العشرات من المنظومات على مداخل المستوطنات ونقاط التماس لمنع التسلل.

وأوضح المصدر ذاته أن المنظومات تحتوي على أبراج مراقبة وآليات تسمح بإطلاق النار عن بعد.

ويأتي الكشف عن هذه الخطة وسط تصاعد لاعتداءات الجيش الإسرائيلي، بالتوازي مع تصريحات تدعو لضم الضفة وتوسيع الاستيطان فيها.

كما يأتي في ظل تواتر عمليات المقاومة بالضفة ردا على تلك الاعتداءات، وإسنادا لغزة.

جبهة قتال

وفي السياق، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيعقد جلسة غير اعتيادية اليوم الأحد في مقر القيادة المركزية للجيش في القدس المحتلة.

وأضافت القناة أن المجلس المصغر سيبحث الأوضاع بالضفة الغربية وسط خشية من التصعيد هناك، وتقديرات بتحولها لجبهة قتال رئيسية ضد ما وصفتها بالتنظيمات المسلحة.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي اعتداءات واسعة في الضفة بذريعة إحباط الهجمات الفلسطينية المسلحة في مهدها.

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وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 800 فلسطيني وإصابة نحو 6500 واعتقال ما يزيد على 11 ألفا آخرين، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.

#صور من قيام جرافة الاحتلال بتجريف شارع السوق في مخيم بلاطة في نابلس فجر اليوم. pic.twitter.com/CELzAbW71E — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 15, 2024

اقتحامات واعتقالات

في هذه الأثناء، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم والليلة الماضية اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة.

فقد اقتحمت قوات إسرائيلية فجر اليوم مدينة نابلس ومخيم بلاطة شمالي الضفة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت والد الأسير يونس هيلان بعد اقتحام منزله في بلدة حجة شرق قلقيلية.

كما اعتقلت والدة فلسطيني نفذ سابقا عملية في مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية.

وشملت الاقتحامات الإسرائيلية فجر اليوم والليلة الماضية بلدات شقبا ورنتيس وكوبر في رام الله وسط الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر وبيت عوا وقرية الطبقة بمدينة دورا في الخليل جنوبي الضفة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن 7 مواطنين -بينهم سيدة- اعتقلوا خلال عمليات الاقتحام الإسرائيلية الجديدة منذ مساء أمس السبت.

وفي تطور آخر، قالت مصادر محلية إن مستوطنين متطرفين أضرموا النيران في أراضي مواطنين فلسطينيين في خربة جبل قرطيس بمدينة البيرة وسط الضفة.

وأضافت المصادر أن مستوطنين اعتدوا كذلك على أراضي فلسطينية في منطقة مرج عرزل في قرية سنجل شمال رام الله.

ومنذ طوفان الأقصى، تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة بدعم من الجيش الإسرائيلي، وشمل ذلك القتل بالرصاص ومهاجمة القرى وحرق المنازل والممتلكات والمحاصيل الزراعية.