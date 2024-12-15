طلاب سوريا يعودون إلى المدارس

فتحت المدارس في سوريا أبوابها مجددا اليوم الأحد وبدأ الطلاب العودةَ إلى مقاعد الدراسة بعد أسبوع من الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد .

كما التحقت فرق التدريس بالمدارس وبدأت مباشرةَ عملها في عدة مناطق.

وقال مراسل الجزيرة إن المدارس في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة نظام الأسد تعاني من معوقات كبيرة منها تدني الرواتب ونقص الكتب المدرسية والافتقار إلى كثير من المعدات والأجهزة.

واستأنفت جامعات في دمشق ومحافظات أخرى الدراسة، وأفاد مراسل الجزيرة بأن من المتوقع أن تستأنف الدراسة الجامعية بشكل كامل ابتداء من غد الاثنين.

بعد أيام على سقوط نظام الأسد.. المدارس تفتح أبوابها من جديد في مدينة #دمشق#فيديو pic.twitter.com/YI25kIwAc4 — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 15, 2024

وتجمع عدد من الطلاب في جامعة حمص (وسط) للاحتفال بعيد النصر، مطالبين بالكشف عن مصير العشرات من الطلاب وطواقم التدريس المختفين قسريا على يد النظام السابق.

ومع استئناف الدراسة، رفع علم الثورة السورية وفق المؤسسات التعليمية، ونظم طلاب مسيرات تعبيرا عن سعادتهم بإسقاط نظام الأسد، وأظهرت صور طلابا في جامعة دمشق يجرون تمثال الرئيس الأسبق حافظ الأسد.

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ويأتي استئناف الدراسة بينما تعود الحياة في سوريا إلى طبيعتها بشكل تدريجي، حيث عاد الموظفون إلى أعمالهم ونشطت الحركة التجارية، وينتظر تشغيل المطارات خلال أيام.