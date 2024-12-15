صحيفة إسرائيلية: نهاية حرب غزة تقترب لكن بعد وصول ترامب

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤول بالحكومة الإسرائيلية قوله إنّ نهاية الحرب على قطاع غزة تقترب لكن ليس قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه.

وحسب المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، فإن ترامب يريد للحرب أن تنتهي وهناك احتمال بأن تؤدي صفقة التبادل لهذه النهاية، متحدثا عن تقدم في هذه الصفقة المنتظرة.

كما قالت مصادر للصحيفة إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى أمس مشاورات هي الأولى منذ أشهر حول اليوم التالي بغزة وسط حديث متزايد عن تقدم بمفاوضات الصفقة، وجرت المشاورات بمشاركة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.

من جهتها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن مسؤول كبير أنه من المتوقع أن يتمّ التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع قليلة، متحدثا عن وجود تقدم كبير في المفاوضات.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنّ رئيسي الموساد والشاباك أبلغا مجلس الوزراء أن هناك استعدادا لدى حماس للتوصل إلى صفقة.

الوسطاء يضغطون

بدورها، قالت هيئة عائلات الأسرى والمخطوفين الإسرائيليين إنها علمت أنّ الوسطاء يضغطون للتوصل لصفقة شاملة توقف الحرب وتعيد المخطوفين لكنّ إسرائيل ترفض.

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وقالت الهيئة إنّ ثمن الوقت الذي يمرّ سيكون حياة المخطوفين وكلما مرّ الوقت تتعرض حياتهم أكثر للخطر.

وطالبت عائلات الأسرى رئيسَ الوزراء نتنياهو وصناع القرار بإظهار روح القيادة واتخاذ قرار أخلاقي بإعادة كلّ المخطوفين، داعية للتوصل إلى صفقة تعيد المخطوفين حتى آخر واحد منهم، معتبرة أنّ هذا الأمر وحده هو ما سيحقق النصر لإسرائيل.

وخلال الأيام الماضية تحدث مسؤولون أميركيون عن قرب إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

وتقدر إسرائيل وجود 100 أسير محتجزين بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.

وأكدت حركة حماس مرارا جاهزيتها لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، ووافقت بالفعل في مايو/أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن، لكن نتنياهو تراجع عنه وطرح شروطا تعجيزية جديدة، بينها استمرار الحرب وعدم سحب الجيش الإسرائيلي من غزة.