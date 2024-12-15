سرايا القدس تبث مشاهد اشتباكات وتفجير جرافات إسرائيلية بالضفة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت إنها لتفجير جرافات جيش الاحتلال واشتباكات مع جنوده بمحاور القتال في مخيم الفارعة ومدينة طوباس بالضفة الغربية.

وبدأ المقطع بعرض العبوات الناسفة والمتفجرة التي أعدتها مجموعة الفارعة في السرايا قبل وضعها في الأماكن المستهدفة لتفجير آليات جيش الاحتلال.

وتضمنت المشاهد تفجير جرافتين عسكريتين بمحاور القتال في مخيم الفارعة، واستهداف جنود وآليات الاحتلال بإطلاق نار كثيف في محاور القتال بمدينة طوباس.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم والليلة الماضية، اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة، فيما يستعد الجيش الإسرائيلي لنشر منظومات تكنولوجية في الضفة الغربية.

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على قطاع غزة وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، وشمل ذلك القتل بالرصاص ومهاجمة القرى وحرق المنازل والممتلكات والمحاصيل الزراعية.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 800 فلسطيني وإصابة نحو 6500، واعتقال ما يزيد على 11 ألفا آخرين، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.

وبدأت سرايا القدس توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مدن الضفة ومخيماتها، كما تفعل قوى المقاومة من توثيق عملياتها في قطاع غزة، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة من تلك العمليات.