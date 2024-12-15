معاناة ستينية تفقد 4 أبناء في سجون النظام السوري

في مدينة الحسكة في سوريا، تعيش الأم السورية -طرفة داود- حزنا وألما دائمين، منذ أكثر من 12 عاما، بعد اختفاء أبنائها الأربعة في سجون النظام السوري.

تجلس الأم البالغة من العمر 67 عاما، بين أفراد عائلتها، تتصفح صور أبنائها المفقودين على هاتفها، والدموع تنهمر من عينيها، مستذكرة آخر لحظاتها معهم.

وتعرفت طرفة عام 2015، في صور مسربة من سجن صيدنايا، على 3 من أبنائها -فيصل وآلان وسليمان- لكنها لم تجد أي أثر لابنها الرابع، باسل.

وفي عام 2016، دفعت مبلغا كبيرا لرؤية أبنائها لبضع دقائق داخل السجن، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخبارهم تماما.

وتناشد الأم المكلومة كل من يستطيع مساعدتها في العثور على أي معلومات عن أبنائها، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، لتخفيف معاناتها.

يذكر أن منظمات حقوق الإنسان قد وثقت عمليات إعدام جماعية في سجون النظام السوري، وأعلنت الولايات المتحدة في عام 2017 عن اكتشاف محرقة جديدة في سجن صيدنايا للمعتقلين الذين تم إعدامهم شنقا، كما تم توثيق حالات تعذيب واسعة النطاق في هذه السجون.