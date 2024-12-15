جيش الاحتلال يقتحم قرى وبلدات بالضفة

اقتحم الجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الأخيرة، عدة قرى وبلدات بالضفة الغربية، في وقت هاجم فيه مستوطنون إسرائيليون مركبات فلسطينية.

وأفادت مصادر للجزيرة أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية باقة الحطب شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن الجيش الإسرائيلي اقتحم قريتي بورين وعراق بورين جنوب مدينة نابلس (شمال) وأطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما نشرت حسابات محلية فلسطينية، مشاهد قبل قليل لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة فرعون جنوب طولكرم بالضفة الغربية.

في غضون ذلك أفادت الوكالة بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مركبات فلسطينية على الطريق الواصل بين مدينتي رام الله (وسط) ونابلس.

وشمالي الضفة، أفادت الوكالة بأن مستوطنين اعتدوا على مواطن من محافظة سلفيت، مما أدى لإصابته برضوض وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وشرق مدينة رام الله، ذكرت وفا أن الجيش الإسرائيلي اقتحم منزلا في قرية بُرقا واستولى على تسجيلات كاميرات المراقبة، كما أغلق مدخل القرية في كلا الاتجاهين ومنع الفلسطينيين من المرور.

وجنوبي الضفة، قال شهود عيان إن مستوطنين تجمعوا على مفترق يصل مخيم الفوار ببلدة دورا، جنوب مدينة الخليل وأدوا طقوسا، لم يتم التأكد من طبيعتها.

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ووفق الشهود، فإن تجمع المستوطنين جاء مع استمرار إغلاق الاحتلال مدخلي المخيم والبلدة ببوابات حديدية بشكل شبه متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وإلى الغرب من مدينة الخليل أفاد شهود باقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة بيت عوا، دون أن يشيروا إلى وقوع مواجهات أو تنفيذ اعتقالات.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 812 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و500، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.