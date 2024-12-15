تقدم روسي شرق أوكرانيا وكييف تسقط عشرات المسيرات

أعلنت روسيا سيطرتها على عدة بلدات شرقي أوكرانيا، التي أعلنت بدورها تدمير 68 مسيرة روسية، وتنافس البلدان في إعلان عدد الخسائر في المعدات التي ألحقها كل بالآخر خلال الحرب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، في حين يتقدم جيشها باتجاه مدينتي بوكروفسك وكوراخوفي الإستراتيجيتين.

وأوضحت الوزارة -في إحاطتها اليومية- أن قواتها "حررت" بلدة فيسيلي غاي جنوب كوراخوفي وبلدة بوشكين جنوب بوكروفسك في منطقة دونيتسك.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على 1375 جنديا أوكرانيا في مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا للتقرير اليومي للوزارة عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أفادت الوزارة بأن وحدات من مجموعة "قوات الغرب" قد حسّنت وضعها التكتيكي ووجهت ضربات دقيقة ضد القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في خاركيف ولوغانسك.

وحسب التقرير، تمكنت وحدات من مجموعة "قوات الجنوب" الروسية من السيطرة على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، بينما عززت وحدات من مجموعة "قوات الوسط" تكتيكها في المنطقة ذاتها. وأضاف التقرير أن القوات الروسية أسقطت 6 صواريخ ودمرت 60 طائرة مسيرة، كما تم تدمير 3 مستودعات.

مسيرات

من جهته، قال الجيش الأوكراني اليوم إن دفاعاته الجوية دمرت 56 من أصل 108 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية في أحدث غارة ليلية، مضيفا أنه فقد أثر 49 مسيرة أخرى، وهو ما يحدث عادة نتيجة للتشويش الإلكتروني.

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وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن حطام طائرات مسيرة ألحق أضرارا بجزء غير محدد من البنية التحتية، بالإضافة إلى مبان سكنية ومنازل.

وأعلن الجيش الأوكراني اليوم ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس، منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير/شباط عام 2022، إلى نحو 762 ألفا و440 جنديا، بينهم 1280 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قالت فيه "إن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 9551 دبابة، منها 12 دبابة أمس السبت، و19 ألفا و707 مركبات قتالية مدرعة، و21 ألفا و128 نظام مدفعية، و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1025 من أنظمة الدفاع الجوي".

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و20 ألفا و356 طائرة مسيرة، و2943 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و31 ألفا و398 من المركبات وخزانات الوقود، و3648 من وحدات المعدات الخاصة.

وقال البيان إنه "بسبب التدفق المستمر للبيانات الاستخباراتية المحدثة، كانت هناك حاجة لتعديل بعض البيانات المتعلقة بالخسائر الإجمالية للعدو، وخاصة صواريخ كروز، إذ تم تصحيح الرقم الإجمالي، في حين تم عرض الخسائر اليومية كالمعتاد"، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

يذكر أنه منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط 2022، لا تزال الحرب مستمرة من دون بوادر لانتهائها، مع تأكيد روسيا على مواصلة عملياتها حتى تحقيق أهدافها، في حين تواصل أوكرانيا مطالبتها بانسحاب القوات الروسية من جميع أراضيها .