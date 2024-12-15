تركيا تعلن عودة 7600 سوري إلى بلدهم خلال 5 أيام

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا -اليوم الأحد- عودة أكثر من 7600 سوري إلى بلدهم عبر الحدود التركية خلال الأيام الخمسة التي أعقبت سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال يرلي قايا -في منشور على منصة إكس- إن العدد الإجمالي للسوريين، "الذين عادوا بشكل طوعي من تركيا" بين 9 و13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وصل إلى 7621 شخصا.

وأوضح الوزير التركي أن 1669 شخصا عبروا الثلاثاء الماضي، و1293 شخصا الأربعاء، و1553 آخرين الخميس، إضافة إلى 1847 شخصا أول أمس الجمعة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أشار وزير الداخلية إلى أنه خلال 48 ساعة بعد سقوط الأسد، زادت تركيا من الطاقة الاستيعابية اليومية للمعابر الحدودية من 3 آلاف إلى ما بين 15 و20 ألف شخص.

وفي وقت مبكر من صباح الاثنين الماضي، شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية مئات السوريين يتجمّعون عند معبر جيلفي غوز الحدودي على بعد نحو 50 مترا غرب حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، في حين أظهرت أرقام وزارة الداخلية أنّ 1259 شخصا عبروا في ذلك اليوم.

يذكر أن تركيا تشارك سوريا حدودا تمتد على أكثر من 900 كيلومتر، مع 5 معابر عاملة، ومن المقرر فتح معبر سادس "لتسهيل الحركة".

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وتستضيف تركيا نحو 3 ملايين سوري غادروا البلاد بعد اندلاع الحرب عام 2011.