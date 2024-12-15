ترامب يدعو إلى إسقاط المسيّرات الغامضة في الأجواء الأميركية

دخل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب دائرة الجدل الدائر حول مسيرات مجهولة تظهر في السماء فوق شمال شرق الولايات المتحدة، داعيا إلى إسقاطها.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشل أمس قائلا "مشاهدات غامضة لمسيّرات في كل أنحاء البلاد.. هل يمكن أن يحدث هذا حقا من دون علم حكومتنا؟ لا أعتقد ذلك، وعلى الجمهور أن يعرف وعلى الفور. وإلا فلتُسقِطوها".

من جهته انتقد عمدة مقاطعة مونماوث بولاية نيوجيرسي السلطات الوطنية لعدم استجابتها، داعيا في الوقت نفسه الجمهور إلى عدم إطلاق النار على المسيّرات.

وأثار بعض النواب المنتخبين، مثل عضو الكونغرس الجمهوري كريس سميث، إمكان أن يكون ذلك تهديدا من دولة أجنبية مثل روسيا أو الصين، من دون أي دليل يدعم ذلك.

وجددت السلطات الفدرالية تأكيدها على عدم وجود أي نشاط إجرامي أو أجنبي في هذا الصدد. وأكد ممثلون للشرطة الفدرالية (إف بي آي) والأمن الداخلي وإدارة الطيران الفدرالة (إف إيه إيه) أنه لا يوجد أي عنصر، في هذه المرحلة من تحقيقاتهم، يُظهر وجود نشاط إجرامي أو صادر عن قوة أجنبية.

وقالت كاثي هوكل، الحاكمة الديمقراطية لولاية نيويورك، رابع أكبر ولاية أميركية من ناحية عدد السكان (20 مليون نسمة)، في بيان أمس السبت، إن مدارج مطار صغير في المنطقة أغلقت لمدة ساعة مساء اليوم السابق بسبب ظهور "مسيّرات جديدة".

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من جهتها أكدت السلطات الملاحية في نيويورك هذا الإغلاق القصير الذي لم يكن له أي تأثير في الرحلات الجوية.

ومنذ أسابيع عدة، يُبلغ سكان في منطقة نيويورك ونيوجيرسي عن تحليق لطائرات بلا طيار في السماء، وهي ظاهرة أثارت قلقا، خصوصا أن السلطات المحلية والوطنية لم تقدم أي إجابات في شأن مصدرها.

وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأجهزة مضيئة تحلق في السماء، في حين ينتقد مسؤولون منتخبون محليون إدارة الرئيس جو بايدن بسبب ما يعتبرون أنه تقاعس من جانبها.