ترامب يختار ريتشارد غرينيل مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه اختار ريتشارد غرينيل رئيس مخابراته السابق، مبعوثا رئاسيا للمهام الخاصة.

وأعلن ترامب هذا القرار على منصة تروث سوشيال، قائلا إن غرينيل "سيعمل في بعض أكثر المناطق سخونة في العالم بما في ذلك فنزويلا وكوريا الشمالية".

وتردد في وقت سابق أن ترامب يدرس اختيار ريتشارد غرينيل ليكون مبعوثا خاصا إلى إيران.

ويعد غرينيل من أبرز داعمي ترامب طوال فترة رئاسته الأولى، إذ أظهر دعما قويا لسياساته في مواجهة التحديات الدولية.

وظائف ومسؤوليات

وبدأ غرينيل مسيرته عام 2001 عندما عينه الرئيس جورج بوش الابن متحدثا رسميا باسم سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وبقي في المنصب 8 سنوات.

وفي العهدة الأولى للرئيس ترامب، عينه سفيرا في ألمانيا ومبعوثا رئاسيا لكوسوفو وصربيا.

وفي فبراير/شباط 2020 عينه ترامب مديرا بالإنابة للمخابرات الوطنية، وكان يشرف على 17 وكالة استخباراتية في الولايات المتحدة، ومن ذلك وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) وغيرها.

وبعد مساندته لترامب في الحملة الانتخابية، أصبح من أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية والمبعوث الخاص لحرب أوكرانيا، ولكن المنصبين ذهبا إلى السيناتور ماركو روبيو والجنرال المتقاعد كيث كيلوج على الترتيب.