بيدرسون يزور دمشق ويدعو لإنهاء العقوبات وضمان الأمن

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال وجوده في دمشق في أول زيارة يقوم بها للبلد بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

وقال بيدرسون إن الأمم المتحدة تراقب الوضع في سوريا، وتتطلع قدما لما سيحدث بشأن الانتقال السياسي، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل مع مختلف أطياف الشعب السوري.

وأكد ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، كما أعرب عن أمله في أن تنتهي العقوبات على سوريا سريعا، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا.

وكانت جنيفر فنتون الناطقة باسم بيدرسون أعلنت وصوله إلى دمشق اليوم الأحد، من دون الكشف عن برنامجه في العاصمة السورية.

وقالت فنتون "وصل للتو" و"يتوقع أن يدلي بتصريحات"، لكنها لم توضح إذا ما كان سيلتقي القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع التي أسقطت حكم بشار الأسد.