"بتعرف شو يعني سقط؟" هذا السؤال من الأكثر انتشارا بين السوريين الذين عانوا من قمع الأجهزة الأمنية والقتل والتهجير في حقبة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ووالده الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

هذا السؤال طرحه وأجاب عنه الناشط السوري أحمد الصابوني إذ خرج بمقطع فيديو عبر صفحته على الفيسبوك عنونه بالسؤال التالي "بتعرف شو يعني سقط؟، فيجيب يعني ما بتقول أنك سوري وأنت مذلول، يعني ما بتحمل جواز سفرك وبتقول وين بدي روح بحالي ما في بلد تستقبلني".

ويكمل الصابوني " يعني ما بتطلع بقارب بالبحر، تهريب مع مجموعات تهريب، وبتخاف على حالك وعلى أهلك".

ويعيد السؤال مرة أخرى "بتعرف شو يعني سقط؟ يعني بتتفتل بشوارع بلدك بدون ما تقول هون في فرع أمن دولة وأمن سياسي، ولا تحكي كلمة مشان ما ياخدوك".

ولكنّ لدى السوريين كثيرا من الأجوبة عن سؤال: بتعرف شو يعني سقط؟

وكتب أحدهم قائلا "ما بتضل قاعد مقابيل المراصد لتشوف وين متجه الطيران ليقصف مشان تلحق تتخبا، ما بتأكل هم يجي الشتا وبعز دين البرد وبراس السنة يصير يبعتلك صواريخ وتضطر تنزح وتتشرد".

وكتب آخر قائلا "متخيلين أنو أولادنا رح ينامو بأمان بدون سماع صوت صافرات الأمان؟!! متخيلين أنو صار فينا نطلع ونشوف رفقاتنا يلي صرلنا سنين وسنين منعرفهن من ورا الشاشات".

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ويضيف "متخيلين صار فينا نطلع من الحصار وعنا أمل نسافر!!! متخيلين شقد كنا متحملين قهر وقهر وقهر، متخيلين صار فيني روح لمكان أقدر سجل ابني بمدرسة تهتم بوضعه الصحي!!!!".