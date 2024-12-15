الجيش السوداني يحبط هجوما على الفاشر للدعم السريع

أعلن الجيش السوداني أنه أحبط هجوما جديدا لقوات الدعم السريع على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بينما اتهمت السلطات السودانية هذه القوات بقصف مستشفى في المدينة وهذا أسفر عن قتلى وجرحى.

وقال الإعلام الحربي للجيش السوداني عبر منصة "إكس" اليوم الأحد إن القوات المسلحة والقوة المشتركة والمتطوعين تمكنوا أمس السبت من دحر قوات الدعم السريع أثناء محاولتها التسلل إلى المدينة من الجهة الجنوبية وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف الإعلام الحربي أن القوات المسلحة استهدفت قوات الدعم السريع شمال وشرق المدينة وهذا أسفر عن مقتل وهروب أعداد كبيرة من عناصرها بعيدا عن المدينة، كما أسقطت 7 مسيّرات قتالية.

وبحسب المصدر نفسه، فقد ردت تلك القوات بقصف الأحياء السكنية في الفاشر، كما قصفت بالخطأ تجمعات لها في محيط المدينة وهذا أسفر عن مقتل 20 مسلحا.

وأكد الجيش السوداني أنه يسيطر بالكامل على الأوضاع في عاصة شمال دارفور.

وتسيطر قوات الدعم السريع على معظم مناطق دارفور، وتفرض منذ أشهر حصارا على الفاشر، وحاولت مرارا اقتحامها ولكنها فشلت في ذلك.

مراسل (عاين):

قوات الدعم السريع قصفت المستشفى السعودي المتخصص في أمراض النساء والتوليد في مدينة الفاشر بعدد 4 صواريخ أطلقتها عبر طائرات مسيرة؛ مما أدى إلى مقتل 8 مواطنين وجرح 20 آخرين، مع إلحاق ضرر كبير بالمستشفى.#شبكة_عاين pic.twitter.com/a8BjuS0hcQ — Ayin Network – شبكة عاين (@AyinSudan) December 13, 2024

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قصف مستشفى

في غضون ذلك، أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر اليوم الأحد مقتل 3 مدنيين وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء قصف قوات الدعم السريع حيا سكنيا بطائرة مسيّرة وسط المدينة أمس السبت.

وكانت وزارة الصحة في ولاية شمال دارفور وناشطون أعلنوا قبل ذلك أن قوات الدعم السريع قصفت أول أمس الجمعة المستشفى الرئيس في الفاشر وهذا أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الحصيلة، مشيرا إلى أن الضحايا من المرضى ومرافقيهم.

كما قال طبيب لوكالة الصحافة الفرنسية إن القصف أصاب مناطق كانت تتجمع فيها عائلات المرضى وأخرى مناطق رئيسية بالمستشفى، مؤكدا أن العمل في المنشأة توقف.

وبحسب لجان مقاومة الفاشر، دمّرت الغارات العنابر والصيدليات وغرفة العمليات بالمستشفى.

وتعليقا على قصف المستشفى في الفاشر، قال وزير البنى التحتية والطرق السوداني إن قتل المرضى ومرافقيهم جريمة يجب أن لا يفلت مرتكبوها من العقاب.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن معارك دور في منطقة الخرطوم بحري، مشيرين إلى أن القوات المسلحة تحاول الوصول إلى منطقة كافوري التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع أسفرت عن أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.