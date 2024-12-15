دمشق تفاوض بغداد لاستعادة ألفي جندي سوري فروا للعراق

كشف مصدر خاص للجزيرة عن مفاوضات تجري بين السلطات السورية الجديدة و الحكومة العراقية لاستعادة أكثر من ألفي جندي سوري في العراق حاليا، حيث أصدرت القيادة الجديدة عفوا عاما عن المجندين في صفوف قوات النظام المخلوع بشار الأسد.

وقبل أسبوع فر هؤلاء الجنود باتجاه العراق حيث تم إيواؤهم في خيام أنشأتها الحكومة العراقية خصيصا لهم، وقالت مصادر عراقية محلية للجزيرة حينئذ إن قوات النظام السوري وأفرعه الأمنية في البوكمال انسحبت مع معداتها وسلمت نفسها للجيش العراقي.

المتحدث باسم الحكومة العراقية: ألفا جندي نظامي من الجيش السوري دخلوا الأراضي العراقية بمعداتهم الكاملة #الجزيرة_مباشر #سوريا #العراق pic.twitter.com/EDJU6pPAMk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 7, 2024

وحسب مسؤولين محليين ومصادر أمنية سمحت السلطات العراقية بدخول مئات الجنود السوريين الفارين من الجبهة إلى العراق عن طريق معبر القائم الحدودي.

وقال مسؤول أمني عراقي إن عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق "بلغ ألفي عنصر بين ضابط وجندي"، لافتا إلى أن "دخولهم جاء بالاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" المعروفة بـ"قسد" وبموافقة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.