إسرائيل تستأنف ضد مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

قدمت إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية استئنافا ضد قرار إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في وقت سابق أن قرار تقديم الاستئناف صدر من نتنياهو نفسه، وحينها قال -في بيان- إن الاستئناف الإسرائيلي يكشف عن مدى عبثية قرار الاعتقال وافتقاره لأي أسس قانونية وواقعية، على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو أنه إذا رفضت المحكمة الاستئناف، فإن ذلك سيكشف للمجتمع الدولي عن مدى انحيازها ضد إسرائيل، حسب قوله.

دعم أميركي

من جهتها، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية الخاصة إن الحجة القانونية للاستئناف قوية، وهذا قد يؤخر تنفيذ مذكرات الاعتقال عمليا.

وأضافت "عمليا، من المتوقع أن تحرص إدارة (الرئيس الأميركي المنتخب دونالد) ترامب على إلغاء القرار من خلال سلسلة من الإجراءات والعقوبات غير المسبوقة ضد المحكمة وأعضائها وعائلاتهم، وأيضا أي دولة تتعاون مع المذكرات".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرات اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، بالإضافة إلى محمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف) القائد العام لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الذي تقول إسرائيل إنها اغتالته في القطاع.

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ويوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي، قدمت إسرائيل مذكرة تطعن في اختصاص المحكمة، وطلبت من قضاة المحكمة رفض طلبات مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، لكن المحكمة رفضت لاحقا الطعن الإسرائيلي.