إسرائيل تغلق سفارتها في أيرلندا ودبلن ترد

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر -اليوم الأحد- إن إسرائيل ستغلق سفارتها في دبلن في ضوء "السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية"، مشيرا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ودعم تحرك قانوني ضد إسرائيل.

وقد رفضت السلطات الأيرلندية هذه الاتهامات الإسرائيلية وقالت إن دبلن مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية -في بيان- إن الوزير غدعون ساعر وجّه بفتح سفارة إسرائيلية جديدة في مولدوفا وإغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا، مضيفة أن القرار يأتي "في ضوء السياسة المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن ساعر حديثه، في تصريحات إعلامية، عن أن إغلاق السفارة في أيرلندا بسبب "سياستها المناهضة لإسرائيل".

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعد 3 أسابيع فقط من اندلاع الحرب على قطاع غزة، تعالت الأصوات المطالبة في أيرلندا بطرد السفير الإسرائيلي، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أيرلندا انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

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رد أيرلندي

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس إن القرار مؤسف للغاية، وأضاف في منشور على منصة إكس: "أرفض تماما الادعاء بأن أيرلندا معادية لإسرائيل، أيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وتابع "أيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. أيرلندا ستدافع دائما عن حقوق الإنسان والقانون الدولي".

يذكر أن إسرائيل سحبت سفيرها لدى دبلن عقب قرار أيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية مايو/أيار الماضي.

وأعلنت أيرلندا الأسبوع الماضي دعمها للإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.