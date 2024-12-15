إسرائيل تبحث "تفككا محتملا" للسلطة الفلسطينية

قال موقع "إسرائيل هيوم" إن جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي التي ستعقد اليوم الأحد ستبحث سيناريو تفكك السلطة الفلسطينية والانقلاب عليها.

وكشف الموقع عن تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية اعتبرت أن الوضع في الضفة الغربية الآن هو الأكثر هشاشة منذ سنوات عديدة وأن انهيار السلطة الفلسطينية قد يحدث بسرعة.

وأضافت التقديرات أن هناك خشية أن يغير رجال شرطة السلطة الفلسطينية ولاءاتهم وينضموا للمقاومة.

واعتبرت إطلاق الرئيس الفلسطيني محمود عباس حملة في جنين مرده الخوف من تفجر الوضع وحدوث سيناريو مماثل بعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وقال الموقع إنه من المنتظر أن تتناول جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي التي ستعقد ظهر اليوم سيناريو تفكك السلطة الفلسطينية والانقلاب عليها.

وكان مخيم جنين شهد أمس السبت اشتباكات مع مقاومين بعد قيام أجهزة أمن السلطة بما سمتها عملية "حماية الوطن"، وأسفرت عن مقتل القيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة المطارد من الاحتلال الإسرائيلي، ومقتل عدة مدنيين برصاص رجال أمن السلطة.

وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.