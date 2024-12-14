واشنطن وموسكو تجريان اتصالات بهيئة تحرير الشام

أعلنت كل من الولايات المتحدة وروسيا السبت أنهما تجريان اتصالات بهيئة تحرير الشام، التي سيطرت الأحد الماضي على مقاليد الحكم في سوريا ودفعت الرئيس بشار الأسد إلى الفرار إلى موسكو.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام.

جاء ذلك بعد مشاركة بلينكن في اجتماع في الأردن ضم وزراء خارجية دول عربية وتركيا، حيث "تم الاتفاق على بيان مشترك يحدد المبادئ التي تريد الدول اتباعها في الانتقال السياسي في سوريا بما في ذلك الشمول واحترام الأقليات".

وقال الوزير الأميركي "نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام وغيرها من الأطراف في سوريا".

في السياق ذاته، نقلت رويترز عن مصدر روسي قوله إن "المناقشات مع الإدارة السورية الجديدة مستمرة ولن ننسحب من قواعدنا حاليا".

وقالت مصادر مطلعة إن روسيا تسحب قواتها من الشمال السوري ومن جبال الساحل، لكنها لا "تنسحب من قواعدها العسكرية الرئيسية".

من جانبه، أوضح القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أن الحكومة الانتقالية تتواصل مع سفارات غربية وتجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق، مؤكدا أنه "ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني".

وأضاف الشرع أن الإدارة السورية الجديدة أعطت روسيا فرصة لإعادة النظر في علاقتها مع الشعب السوري.