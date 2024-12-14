مقتل قائد بكتيبة جنين في مواجهات مع أمن السلطة الفلسطينية

أفادت مصادر للجزيرة بمقتل أحد قادة كتيبة جنين في سرايا القدس برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية خلال اشتباكات مسلحة اندلعت اليوم السبت في محيط المخيم شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط حصار واسع تفرضه الأجهزة الأمنية على المخيم منذ ما يزيد عن خمسة أيام.

وقالت المصادر إن المقاوم المطلوب لجيش الاحتلال منذ سنوات يزيد جعايصة قُتل خلال الاشتباكات مع أجهزة أمن السلطة قرب جنين صباح اليوم، وأشارت إلى وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، بينهم طفلان.

وحاولت أجهزة السلطة اقتحام جنين في الساعة الخامسة فجراً، واندلعت اشتباكات عنيفة داخل المخيم بين مقاومين وعناصر الأجهزة الأمنية وتم استهداف آليات لها بعبوة ناسفة خلال المواجهات.

ونشرت أجهزة أمن السلطة القناصة على أسطح المنازل وأطلقت النار على كل هدف متحرك داخل مخيم جنين، وامتدت المواجهات والاشتباكات إلى خارج المخيم ووصلت إلى أجزاء من مدينة جنين.

كما حاصرت أجهزة السلطة مستشفى جنين الحكومي وفتشت سيارات الإسعاف، واقتحمت مستشفى ابن سينا ومنعت الأهالي من وداع جعايصة مع أنباء عن احتجاز جثمانه.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من وصفته "بالشهيد القائد" يزيد جعايصة، الذي قتل برصاص أجهزة السلطة في جنين، وقالت الحركة، في بيان، إن "استمرار أجهزة السلطة في هذا النهج المشين يدق ناقوس الخطر، ويؤجج خلافات داخلية في توقيت مصيري"، وفق تعبيرها.

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واستنكرت حماس استمرار ملاحقة أجهزة السلطة الأمنية المقاومين المطلوبين للاحتلال، واستهدافهم المتصاعد في جنين، ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية كافة والمكونات القانونية والحقوقية لاتخاذ موقف حاسم.

من جانبها استنكرت "لجان المقاومة في فلسطين" في بيان، قيام أجهزة السلطة بشن حملة تستهدف المقاومين والمطلوبين للاحتلال "في حالة تماه وتساوق واضح مع الأجندة الصهيونية التي تستهدف القضاء على حالة المقاومة بهدف إفراغ الضفة من المقاومين، لتسهيل تنفيذ مخططات الضم والتهويد للضفة والقدس"، وفق تعبيرها.

فيديو سابق لأحد قادة كتيبة جنين المقاوم الشهيد #يزيد_جعايصة الذي ارتقى برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في #جنين شمال الضفة الغربية، صباح اليوم.#قطاع_غزة #الضفة_الغربية #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/S1EVgsvr3y — وكالة قدس برس (@qudspressagency) December 14, 2024

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني أنور رجب إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، شرعت فجر اليوم بتنفيذ ما وصفتها بخطوات جديدة تهدف لحفظ الأمن والسلم الأهلي، وبسط سيادة القانون في مخيم جنين.

وأضاف رجب، في بيان صحفي، أن هدف الحملة هو "قطع دابر الفتنة والفوضى واستعادة مخيم جنين من سطوة من وصفهم بالخارجين عن القانون"، وفق تعبيره.

وفي بيان آخر، أعلن رجب ضبط أجهزة أمن السلطة ما قال إنها سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير في مخيم جنين.

وقبل يومين أقرّت السلطة الفلسطينية بمسؤوليتها عن مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عاما) في مدينة جنين خلال اشتباكات اندلعت الأسبوع الماضي مع مسلحين فلسطينيين.

ومنذ بداية معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قتلت أجهزة أمن السلطة 13 فلسطينيا في الضفة الغربية.

في سياق متصل، تداولت منصات فلسطينية مقطع فيديو لعنصر يرتدي زيا عسكريا يعلن وسط حشد من الأشخاص في جنين استقالته من أجهزة أمن السلطة وتبرؤه منها.

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أحداث جنين

وبدأت أحداث مخيم جنين باعتقال أجهزة السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب "كتيبة جنين" التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما، ورفضت السلطة ذلك المطلب وأرسلت رسالة واضحة بأن هدفها إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، وهو ما رفضه المقاومون.

وتصاعدت الأحداث مع مقتل الشاب الشلبي خلال عمليات أمن السلطة، التي حاصرت مستشفى جنين وقطعت الكهرباء والمياه عن المخيم.

وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وتتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية.

وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قِبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكُتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.

🌐 متابعة |طيران الاحتلال يحلق في سماء جنين تزامنا مع الاشتباكات الدائرة بين كتيبة جنين وأجهزة أمن السلطة pic.twitter.com/KxSosVWD8f — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 14, 2024

اشتباكات مع الاحتلال

وكانت مصادر قالت للجزيرة إن اشتباكات مسلحة اندلعت صباح اليوم بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز سالم العسكري قرب جنين.

وقالت كتيبة جنين في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية تمكنوا من "إمطار تجهيزات العدو في محيط حاجز سالم العسكري بزخات كثيفة من الرصاص، محققين إصابات مباشرة".

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وفي الضفة الغربية أيضا، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات مصحوبة بجرافة عسكرية مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس من حاجز حوارة العسكري، ونشرت آلياتها وقناصتها في أحياء المخيم. وأضافت المصادر أن اشتباكات عنيفة دارت بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وقد تبنت سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى في بيانين منفصلين مسؤوليتهما عن تفجير عبوات ناسفة شديدة الانفجار في منطقة السوق داخل المخيم بآليات عسكرية إسرائيلية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بها.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن 811 شهيدا ونحو 6450 جريحا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.