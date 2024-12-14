مسيرات أوكرانية تضرب منشأة نفطية روسية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت شن هجوم بطائرات مسيرة استهدف منشأة نفطية في منطقة أوريول الروسية، التي تُعد مصدرا حيويا لإمدادات الوقود للقوات الروسية.

وأضاف في بيان أن المسيرات استهدفت محطة للتحكم في الإنتاج تقع على بعد نحو 170 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال حاكم المنطقة الروسية أندريه كليتشكوف على تطبيق تليغرام إن مسيرات أوكرانية قصفت منشأة للبنية التحتية للوقود مما تسبب في اندلاع حريق لكن دون وقوع إصابات. وأضاف أن 11 مسيرة تم إسقاطها فوق المنطقة.

وأظهر مقطع مصور نشرته مدونات عسكرية أوكرانية حريقا مشتعلا فيما وصف بأنه منشأة لتخزين الوقود في أوريول الروسية.

وأمس الجمعة، قالت كييف إن روسيا شنت هجوما صاروخيا واسع النطاق على منشآت طاقة أوكرانية.

وأعلنت موسكو لاحقا أنها هاجمت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ردا على الهجوم الأوكراني الذي نفذته كييف على مطار عسكري روسي باستخدام صواريخ أتاكمز الأميركية الصنع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد -مؤخرا- بقصف مراكز صنع القرار في كييف بصاروخ أوريشنيك الفرط صوتي والذي يمكن أن يحمل رأسا نوويا، وكذلك الدول الغربية التي تساعد أوكرانيا على مهاجمة الأراضي الروسية.

وتقع أوريول بجوار منطقة كورسك الروسية حيث تسيطر القوات الأوكرانية على مساحات من الأرض بعد توغل كييف في الأراضي الروسية في أغسطس/آب الماضي.

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ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.